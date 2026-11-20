Военнослужащие, увольняющиеся со службы, имеют право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков, в том числе за предыдущие годы. В Минобороны пояснили, какие виды отпусков учитываются при расчете, как определяется сумма выплаты и что необходимо проверить перед увольнением.

Компенсация начисляется за несколько видов неиспользованных отпусков. К ним относятся:

Ежегодный основной отпуск. Её продолжительность зависит от стажа: до 10 лет — 30 календарных дней, от 10 до 15 лет — 35 дней, от 15 до 20 лет — 40 дней, свыше 20 лет — 45 дней.

Ежегодный дополнительный отпуск за особые условия службы — до 15 календарных дней в зависимости от срока прохождения службы в соответствующих условиях.

Дополнительный отпуск военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Право на него определяет статья 19 Закона Украины «Об отпусках».

Дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год, в частности для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Отдельно предусмотрен дополнительный отпуск в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Во время военного положения его могут предоставить с разрешения командира воинской части. Если положенные дни остались неиспользованными, за них также предусмотрена компенсация при увольнении.

Как определяется количество дней для компенсации

По общему правилу количество дней ежегодного основного отпуска за год увольнения рассчитывают пропорционально времени службы: за каждый полный месяц учитывают 1/12 годовой продолжительности отпуска. Из полученного количества вычитают дни, которые военнослужащий уже использовал. Для ВСУ рассчитанную продолжительность округляют в большую сторону до полного дня.

При этом полную годовую продолжительность основного отпуска учитывают в случае увольнения:

по возрасту;

по состоянию здоровья;

в связи с прямым подчинением близкому лицу;

в связи с сокращением штатов;

во время проведения организационных мероприятий.

Количество дней дополнительного ежегодного отпуска за особые условия службы определяется в соответствии с правилами его предоставления. Также в расчет включаются неиспользованные дни отпусков за предыдущие годы. При этом ограничение в 90 календарных дней для объединенного основного отпуска не распространяется на количество дней, за которые можно получить компенсацию.

Как рассчитать сумму выплаты

В ВСУ компенсацию рассчитывают на основании денежного довольствия по последней занимаемой штатной должности. Учитываются также изменения стажа и норм денежного довольствия.

В расчет включают:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, кроме вознаграждений.

Чтобы определить сумму компенсации за один день, соответствующее месячное денежное обеспечение делят на 30. Полученный результат умножают на количество неиспользованных дней отпуска.

Что нужно проверить перед увольнением

В Минобороны советуют заранее обратиться в строевую часть и уточнить количество неиспользованных дней основного отпуска за каждый год службы. Эти сведения нужно сверить с выписками из приказов, отпускными талонами и другими документами.

Также следует проверить, имеется ли у воинской части подтверждение права на дополнительные отпуска. Например, в документах могут отсутствовать сведения о присвоении мобилизованному военнослужащему статуса участника боевых действий и дате его получения.

Чтобы учесть неиспользованный дополнительный отпуск как участнику боевых действий, военнослужащий может подать рапорт и приложить копию удостоверения УБД. Аналогично необходимо подтвердить документами право на другие дополнительные отпуска.

Финансовая служба производит расчет после получения приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава или выписки из него. В документе должно быть указано количество дней, за которые полагается компенсация.

После начисления следует проверить сумму выплаты. Если количество дней или размер компенсации не совпадают с ожидаемыми, военнослужащий может подать рапорт с просьбой проверить данные и провести перерасчет.

Когда компенсация не выплачивается

Сам факт накопления неиспользованных дней отпуска во время продолжения военной службы не дает права требовать денежную компенсацию. По общему правилу такая выплата производится в год увольнения. Она также предусмотрена в случае гибели или смерти военнослужащего.

Если военнослужащий погиб или умер, компенсацию за неиспользованные дни отпуска выплачивают лицам, которых он указал в личном распоряжении на случай плена. Средства распределяются в соответствии с долями, указанными в документе.

Если такого распоряжения нет, право на выплату имеют лица, определенные пунктом 6 статьи 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Учитываются установленные законом условия и очередность, предусмотренная Порядком № 37. Если лиц, имеющих право на выплату, нет, компенсация входит в состав наследства.

Для получения средств необходимо подать заявление в произвольной форме на имя командира воинской части, в которой служил погибший или умерший военнослужащий. Это можно сделать в бумажной или электронной форме после составления актовой записи о смерти.

К заявлению прилагаются копии документа, удостоверяющего личность заявителя, документа с налоговым номером (за исключением предусмотренных законом случаев), свидетельства о смерти военнослужащего и выписки из информационно-аналитической системы о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости.

В зависимости от оснований для получения средств могут потребоваться документы, подтверждающие родственные связи, полномочия законного представителя или другие обстоятельства. В заявлении также необходимо указать название банка и номер текущего счета в формате IBAN.

Полный перечень документов определен пунктом 7 Порядка № 37. При наличии технической возможности часть сведений может быть получена посредством электронного информационного взаимодействия.

Командир воинской части должен принять решение о выплате компенсации или отказе в течение 15 дней с момента подачи заявления. О результате заявителя уведомляют в письменной форме. В случае отказа должны быть указаны его причины. Если для получения средств не хватало документов, после их дополнения можно обратиться повторно. Отказ также можно обжаловать в суде.

Источник: Судебно-юридическая газета

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