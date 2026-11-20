В пятницу, 20 ноября, в украинских обменных пунктах продолжилось снижение курса доллара. Европейская валюта также подешевела как при покупке, так и при продаже.

В то же время в банках стоимость доллара и евро различается в зависимости от финансового учреждения и выбранного способа обмена.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, доллар в обменных пунктах покупают по 45,27 гривны (-28 коп), а продают — по 45,48 гривны (-26 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,00 гривен (-23 коп), а продают – по 50,30 гривен (-28 коп).

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 44,98 гривны при покупке валюты и 45,52 гривны при ее продаже.

Евро банки покупают в среднем по 49,37 гривны, а продают – по 50,19 гривны.

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,55 гривны (-15 коп), а по карте — по 45,45 гривны (-21 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,20 гривны (-20 коп), а по карте — по 50,25 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,50 гривны (-10 коп), а по карте – по 45,65 гривны (-10 коп). Евро в приложении можно купить по 50,25 гривны (-10 коп), а по карте — по 50,45 гривны (-10 коп).

«ПУМБ» продает доллары в кассах по 45,60 гривны (-20 коп), а по коммерческому курсу — по 45,70 гривны (-10 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,20 гривны (-20 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,44 гривны (-19 коп), а евро – по 50,10 гривны (-10 коп).

Об этом говорится на сайте НБУ.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 ноября 2026 года, официальный курс доллара США на уровне 45,20 гривны. По сравнению со средой, 18 ноября, когда американская валюта стоила 45,34 гривны, её стоимость снизилась на 14 копеек.

Во вторник, 17 ноября 2026 года, курс доллара в украинских обменных пунктах остался неизменным при покупке, а при продаже немного снизился. Евро подешевело в обоих направлениях обмена, тогда как в банках стоимость валюты зависит от учреждения и способа расчета.

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