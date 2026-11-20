В Украине 20 ноября ухудшится погода, ожидается похолодание и дожди
В пятницу, 20 ноября, в Киеве начнёт снижаться температура воздуха. В столице прогнозируется пасмурная погода с дождём, а столбики термометров в течение дня покажут +5°...+7°.
По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно и дождливо. Ветер переменчивый, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит 732–736 мм ртутного столба.
В большинстве регионов Украины в пятницу прогнозируется облачная погода с осадками. Температура воздуха днем будет различной в зависимости от региона.
- Львов – ночью +6°, днём +10°, облачно, дождь.
- Луцк – ночью +5°, днём +9°, облачно, дождь.
- Ровно – ночью +5°, днём +9°, облачно, дождь.
- Тернополь – ночью +6°, днем +9°, облачно, дождь.
- Хмельницкий – ночью +6°, днем +8°, облачно, дождь.
- Ивано-Франковск – ночью +6°, днём +12°, облачно, дождь.
- Ужгород – ночью +6°, днём +12°, облачно, дождь.
- Черновцы – ночью +6°, днём +12°, облачно, дождь.
- Винница – +6°...+8°, облачно, дождь.
- Житомир – ночью +5°, днем +7°, облачно, дождь.
- Чернигов – +3°...+6°, облачно, дождь.
- Черкассы – ночью +5°, днём +8°, облачно, дождь.
- Кропивницкий – ночью +5°, днём +10°, облачно, дождь.
- Полтава – +4°...+7°, облачно, дождь.
- Одесса – ночью +1°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.
- Херсон – ночью +9°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.
- Николаев – ночью +8°, днём +15°, облачно с прояснениями, дождь.
- Запорожье – ночью +6°, днём +13°, облачно, дождь.
- Сумы – ночью +3°, днем +7°, облачно, дождь.
- Харьков – ночью +3°, днём +8°, облачно, дождь.
- Днепр – ночью +6°, днём +11°, облачно, дождь.
- Симферополь – +9°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- Краматорск – ночью +5°, днём +10°, облачно, дождь.
- Северодонецк – ночью +5°, днём +10°, облачно, дождь.
В большинстве областей страны 20 ноября сохранится дождливая погода, тогда как на юге ожидается относительно более тёплый воздух — до +15°.
В пятницу, 20 ноября 2026 года, в Украине будет преобладать облачная и дождливая погода. На западе ночью прогнозируются значительные осадки, в Карпатах дождь с мокрым снегом, а на юге порывы ветра будут достигать 24 м/с.
Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.
В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.