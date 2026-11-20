В пятницу, 20 ноября, в Киеве начнёт снижаться температура воздуха. В столице прогнозируется пасмурная погода с дождём, а столбики термометров в течение дня покажут +5°...+7°.

По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно и дождливо. Ветер переменчивый, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит 732–736 мм ртутного столба.

В большинстве регионов Украины в пятницу прогнозируется облачная погода с осадками. Температура воздуха днем будет различной в зависимости от региона.

Львов – ночью +6°, днём +10°, облачно, дождь.

Луцк – ночью +5°, днём +9°, облачно, дождь.

Ровно – ночью +5°, днём +9°, облачно, дождь.

Тернополь – ночью +6°, днем +9°, облачно, дождь.

Хмельницкий – ночью +6°, днем +8°, облачно, дождь.

Ивано-Франковск – ночью +6°, днём +12°, облачно, дождь.

Ужгород – ночью +6°, днём +12°, облачно, дождь.

Черновцы – ночью +6°, днём +12°, облачно, дождь.

Винница – +6°...+8°, облачно, дождь.

Житомир – ночью +5°, днем +7°, облачно, дождь.

Чернигов – +3°...+6°, облачно, дождь.

Черкассы – ночью +5°, днём +8°, облачно, дождь.

Кропивницкий – ночью +5°, днём +10°, облачно, дождь.

Полтава – +4°...+7°, облачно, дождь.

Одесса – ночью +1°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

Херсон – ночью +9°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

Николаев – ночью +8°, днём +15°, облачно с прояснениями, дождь.

Запорожье – ночью +6°, днём +13°, облачно, дождь.

Сумы – ночью +3°, днем +7°, облачно, дождь.

Харьков – ночью +3°, днём +8°, облачно, дождь.

Днепр – ночью +6°, днём +11°, облачно, дождь.

Симферополь – +9°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Краматорск – ночью +5°, днём +10°, облачно, дождь.

Северодонецк – ночью +5°, днём +10°, облачно, дождь.

В большинстве областей страны 20 ноября сохранится дождливая погода, тогда как на юге ожидается относительно более тёплый воздух — до +15°.

В пятницу, 20 ноября 2026 года, в Украине будет преобладать облачная и дождливая погода. На западе ночью прогнозируются значительные осадки, в Карпатах дождь с мокрым снегом, а на юге порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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