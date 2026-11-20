11月20日（星期五），基辅的气温将开始下降。预计首都将出现阴雨天气，白天气温将在+5°至+7°之间。

据气象预报，首都将出现多云并伴有降雨。风力不稳定，风速为5–10米/秒。气压将逐渐上升，达到732–736毫米汞柱。

周五，乌克兰大部分地区预计将出现多云并伴有降水。白天的气温将因地区而异。

利沃夫 ——夜间+6°，白天+10°，多云，有雨。

卢茨克 ——夜间+5°，白天+9°，多云，有雨。

里夫内 ——夜间+5°，白天+9°，多云，有雨。

特尔诺皮尔 ——夜间+6°，白天+9°，多云，有雨。

赫梅利尼茨基 ——夜间+6°，白天+8°，多云，有雨。

伊万诺-弗兰科夫斯克 ——夜间+6°，白天+12°，多云，有雨。

乌日戈罗德 ——夜间+6°，白天+12°，多云，有雨。

切尔诺夫策 ——夜间+6°，白天+12°，多云，有雨。

文尼察 ——+6°...+8°，多云，有雨。

日托米尔 ——夜间+5°，白天+7°，多云，有雨。

切尔尼戈夫 ——+3°...+6°，多云，有雨。

切尔卡瑟 ——夜间+5°，白天+8°，多云，有雨。

克罗皮夫尼茨基 ——夜间+5°，白天+10°，多云，有雨。

波尔塔瓦 ——+4°...+7°，多云，有雨。

敖德萨——夜间+1°，白天+15°，多云间晴，有雨。

赫尔松 ——夜间+9°，白天+15°，多云间晴，有雨。

尼古拉耶夫 ——夜间+8°，白天+15°，多云间晴，有雨。

扎波罗热 ——夜间+6°，白天+13°，多云，有雨。

苏梅 ——夜间+3°，白天+7°，多云，有雨。

哈尔科夫 ——夜间+3°，白天+8°，多云，有雨。

第聂伯 ——夜间+6°，白天+11°，多云，有雨。

辛菲 罗波 尔 ——+9°...+15°，多云间晴，小雨。

克拉马托尔斯克 ——夜间+5°，白天+10°，多云，有雨。

北顿涅茨克——夜间+5°，白天+10°，多云，有雨。

11月20日，该国大部分地区将持续阴雨天气，而南部地区预计气温相对较高，最高可达+15°。

2026年11月20日（星期五），乌克兰将以多云有雨的天气为主。 西部地区夜间预计将出现较强降水，喀尔巴阡山脉将有雨夹雪，而南部地区的阵风风速将达到24米/秒。

气象专家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

11月乌克兰气温预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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