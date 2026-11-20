11月20日，乌克兰天气将转差，预计气温将下降并伴有降雨
11月20日（星期五），基辅的气温将开始下降。预计首都将出现阴雨天气，白天气温将在+5°至+7°之间。
据气象预报，首都将出现多云并伴有降雨。风力不稳定，风速为5–10米/秒。气压将逐渐上升，达到732–736毫米汞柱。
周五，乌克兰大部分地区预计将出现多云并伴有降水。白天的气温将因地区而异。
- 利沃夫——夜间+6°，白天+10°，多云，有雨。
- 卢茨克——夜间+5°，白天+9°，多云，有雨。
- 里夫内——夜间+5°，白天+9°，多云，有雨。
- 特尔诺皮尔——夜间+6°，白天+9°，多云，有雨。
- 赫梅利尼茨基——夜间+6°，白天+8°，多云，有雨。
- 伊万诺-弗兰科夫斯克——夜间+6°，白天+12°，多云，有雨。
- 乌日戈罗德——夜间+6°，白天+12°，多云，有雨。
- 切尔诺夫策——夜间+6°，白天+12°，多云，有雨。
- 文尼察——+6°...+8°，多云，有雨。
- 日托米尔——夜间+5°，白天+7°，多云，有雨。
- 切尔尼戈夫——+3°...+6°，多云，有雨。
- 切尔卡瑟——夜间+5°，白天+8°，多云，有雨。
- 克罗皮夫尼茨基——夜间+5°，白天+10°，多云，有雨。
- 波尔塔瓦——+4°...+7°，多云，有雨。
- 敖德萨——夜间+1°，白天+15°，多云间晴，有雨。
- 赫尔松——夜间+9°，白天+15°，多云间晴，有雨。
- 尼古拉耶夫——夜间+8°，白天+15°，多云间晴，有雨。
- 扎波罗热——夜间+6°，白天+13°，多云，有雨。
- 苏梅——夜间+3°，白天+7°，多云，有雨。
- 哈尔科夫——夜间+3°，白天+8°，多云，有雨。
- 第聂伯——夜间+6°，白天+11°，多云，有雨。
- 辛菲罗波尔——+9°...+15°，多云间晴，小雨。
- 克拉马托尔斯克——夜间+5°，白天+10°，多云，有雨。
- 北顿涅茨克——夜间+5°，白天+10°，多云，有雨。
11月20日，该国大部分地区将持续阴雨天气，而南部地区预计气温相对较高，最高可达+15°。
2026年11月20日（星期五），乌克兰将以多云有雨的天气为主。 西部地区夜间预计将出现较强降水，喀尔巴阡山脉将有雨夹雪，而南部地区的阵风风速将达到24米/秒。
气象专家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。
11月乌克兰气温预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。