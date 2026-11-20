W piątek, 20 listopada, w ukraińskich kantorach nadal spadał kurs dolara. Waluta europejska również straciła na wartości zarówno przy zakupie, jak i przy sprzedaży.

Jednocześnie w bankach kurs dolara i euro różni się w zależności od instytucji finansowej i wybranego sposobu wymiany.

Kursy walut w kantorach

Według danych Minfin, stan na piątek rano, 20 listopada, dolar w kantorach kupuje się po 45,27 hrywny (-28 kopiejek), a sprzedaje – po 45,48 hrywny (-26 kopiejek).

Euro w punktach wymiany kupuje się dziś po 50,00 hrywny (-23 kop), a sprzedaje – po 50,30 hrywny (-28 kop).

Kursy walut w bankach

Średni kurs dolara w bankach wynosi 44,98 hrywny przy zakupie waluty i 45,52 hrywny przy jej sprzedaży.

Banki kupują euro średnio po 49,37 hrywny, a sprzedają – po 50,19 hrywny.

PrivatBank sprzedaje dolary w oddziałach po 45,55 hrywny (-15 kop), a za pomocą karty – po 45,45 hrywny (-21 kop). Euro w oddziałach banku można kupić po 50,20 hrywny (-20 kop), a kartą – po 50,25 hrywny (bez zmian).

Oschadbank w aplikacji sprzedaje dolary po 45,50 hrywny (-10 kop), a za pomocą karty – po 45,65 hrywny (-10 kop). Euro w aplikacji można kupić po 50,25 hrywny (-10 kop), a kartą – po 50,45 hrywny (-10 kop).

„PUMB” sprzedaje dolary w kasach po 45,60 hrywny (-20 kop), a po kursie komercyjnym – po 45,70 hrywny (-10 kop). Euro w oddziałach banku można kupić po 50,20 hrywny (-20 kop).

Monobank sprzedaje dziś dolary po 45,44 hrywny (-19 kop), a euro – po 50,10 hrywny (-10 kop).

Informacja ta znajduje się na stronie internetowej NBU.

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na czwartek, 19 listopada 2026 r., oficjalny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 45,20 hrywny. W porównaniu ze środą, 18 listopada, kiedy amerykańska waluta kosztowała 45,34 hrywny, jej wartość spadła o 14 kopiejek.

We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał niezmieniony przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Euro straciło na wartości w obu kierunkach wymiany, podczas gdy w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

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