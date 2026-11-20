НАБУ и САП проводят обыски в салоне красоты CLIPSE в Ужгороде, который принадлежит бывшей супруге народного депутата Николая Тищенко Алле Барановской.

Следственные действия проходят в помещении заведения, расположенного в жилом комплексе Silver Park. На данный момент неизвестно, в рамках какого уголовного производства проводятся обыски.

В 2024 году журналисты высказывали предположение, что развод Тищенко и Барановской мог быть фиктивным. После официального расторжения брака они продолжали жить вместе, а нардеп объяснял это необходимостью совместно воспитывать сына.

Кроме того, 15 февраля 2024 года, почти через месяц после развода, Барановская подарила бывшему мужу более 12,6 млн гривен. Эту сумму Тищенко указал в своей декларации. Сам депутат объяснял журналистам, что после расторжения брака они разделили совместное имущество.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, что народный депутат Тищенко получил новое подозрение по делу о вымогательстве и отмывании средств.

Кроме того, бывшая супруга Тищенко подарила ему более 12 млн гривен.

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