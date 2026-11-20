Ukraińskie Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego dołączyło do popularnego trendu związanego z grą GTA VI i wykorzystało grafikę w stylu tej znanej gry wideo do ogłoszenia o naborze detektywów.

W urzędzie ogłoszono dziewięć wolnych stanowisk w Wydziale Detektywów ds. Zwalczania Przestępczości Transgranicznej i Prowadzenia Dochodzeń Finansowych.

Wydział detektywów ds. dochodzeń finansowych i wykrywania dochodów pochodzących z przestępstw

Pracownicy tej jednostki będą analizować operacje finansowe, śledzić przepływ środków w ramach dochodzeń oraz ustalać źródła pochodzenia dochodów pochodzących z przestępstw.

Oferty pracy:

starszy detektyw — 2 stanowiska, konkursy nr 481 i nr 482;

detektyw — 2 stanowiska, konkursy nr 478 i nr 480.

Wydział detektywów ds. ścigania przestępstw w zakresie pomocy międzynarodowej i finansowania

Detektywi będą prowadzić dochodzenia w sprawach przestępstw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem pomocy międzynarodowej oraz finansowania. W szczególności będą ustalać, w jaki sposób i na jakie cele przeznaczano otrzymane środki.

Oferty pracy:

starszy detektyw — 2 stanowiska, konkursy nr 475 i nr 476;

detektyw — 2 stanowiska, konkursy nr 474 i nr 477.

Wydział detektywów ds. dochodzeń międzynarodowych i odzyskiwania aktywów

Specjalista będzie zajmował się postępowaniami karnymi o charakterze międzynarodowym, uczestniczył w poszukiwaniu aktywów oraz gromadził informacje niezbędne do ich odzyskania.

Oferta pracy:

detektyw — 1 stanowisko, konkurs nr 473.

Dokumenty zgłoszeniowe do konkursów przyjmowane są do 30 listopada 2026 r.

BEB ogłosiło konkursy na cztery stanowiska starszych detektywów i pięć stanowisk detektywów w trzech wydziałach.

Nowa część popularnej serii gier wideo Grand Theft Auto VI studia Rockstar sprzedała się w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery w nakładzie 24,58 mln egzemplarzy. Łączne przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 2,3 mld dolarów.

Wcześniej informowano, że gra Grand Theft Auto VI może przynieść wydawcy Take-Two Interactive około 1,84 mld dolarów przychodu w pierwszym dniu po premierze. Firma analityczna Sensor Tower oszacowała sprzedaż gry na 19,1 mln egzemplarzy według stanu na czwartek rano.

GTA 6 pobiła rekordy oglądalności na platformach streamingowych zaraz po premierze. Łączna liczba widzów na platformach Twitch, Kick i YouTube osiągnęła 7,6 mln osób. Tylko na Twitchu grę oglądało jednocześnie ponad 3,29 mln użytkowników — to nowy rekord w kategorii gier na tej platformie.

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