Бюро экономической безопасности Украины присоединилось к популярному тренду вокруг GTA VI и использовало изображение в стиле известной видеоигры для объявления о наборе детективов.

В ведомстве открыли девять вакансий в Подразделении детективов по противодействию транснациональным преступлениям и проведению финансовых расследований.

Отдел детективов по финансовым расследованиям и выявлению преступных доходов

Сотрудники подразделения будут анализировать финансовые операции, отслеживать движение средств в рамках расследований и устанавливать источники происхождения преступных доходов.

Вакансии:

старший детектив — 2 должности, конкурсные отборы № 481 и № 482;

детектив — 2 должности, конкурсные отборы № 478 и № 480.

Отдел детективов по расследованию преступлений в сфере международной помощи и финансирования

Детективы будут расследовать преступления, связанные с получением и использованием международной помощи и финансирования. В частности, они будут устанавливать, как и на что направлялись полученные средства.

Вакансии:

старший детектив — 2 должности, конкурсные отборы № 475 и № 476;

детектив — 2 должности, конкурсные отборы № 474 и № 477.

Отдел детективов по международным расследованиям и возврату активов

Специалист будет работать в уголовных производствах с международной составляющей, участвовать в розыске активов и собирать сведения, необходимые для их возвращения.

Вакансия:

детектив — 1 должность, конкурсный отбор № 473.

Документы для участия в конкурсах принимаются до 30 ноября 2026 года.

БЭБ объявило конкурсный отбор на четыре должности старших детективов и пять должностей детективов в трёх отделах.

Новая часть популярной серии видеоигр Grand Theft Auto VI от студии Rockstar за первые 24 часа после релиза разошлась тиражом 24,58 млн копий. Общая выручка от продажи игры превысила 2,3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что видеоигра Grand Theft Auto VI может принести издателю Take-Two Interactive около $1,84 млрд выручки за первый день после релиза. Аналитическая компания Sensor Tower оценила продажи игры в 19,1 млн копий по состоянию на утро четверга.

GTA 6 установила рекорды по количеству зрителей на стриминговых платформах сразу после запуска. Общий пик аудитории на Twitch, Kick и YouTube достиг 7,6 миллиона человек. Только на Twitch игру одновременно смотрели более 3,29 миллиона пользователей — это новый рекорд среди игровых категорий платформы.

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