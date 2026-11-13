Потери украинского бизнеса от войны могут составить 8 млрд долларов

Прямые убытки украинского бизнеса из-за российских атак в 2026 году могут составить 8 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий после беседы с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде. Стороны обсудили страхование военных рисков, создание специального фонда и привлечение международной помощи для украинских предприятий.

Российские атаки на предприятия и инфраструктуру продолжают наносить значительный ущерб украинской экономике. Под обстрелами оказываются производственные объекты, склады, энергетическая и транспортная инфраструктура. Это сказывается на работе компаний, создает риски для работников и вынуждает предпринимателей тратить дополнительные средства на восстановление.

По оценке правительства, прямые потери бизнеса по итогам 2026 года могут составить до 8 млрд долларов. Об этом Корецкий сообщил в своем Telegram-канале после встречи с представительницей Всемирного банка. «Россия усиливает атаки на наши предприятия и инфраструктуру, нанося значительный ущерб экономике. Устойчивость Украины держится на наших Силах обороны и способности бизнеса работать, сохранять рабочие места и платить налоги», — написал премьер.

Он подчеркнул, что поддержка предприятий во время войны остается одним из приоритетов правительства. По словам Корецкого, бизнес должен продолжать работу даже в условиях постоянных угроз, ведь от этого зависят рабочие места, налоговые поступления и экономическая устойчивость страны.

Как правительство намерено защитить предприятия

Одним из главных вопросов встречи стало создание Фонда страхования военных рисков. Правительство работает над механизмом, который должен помочь предприятиям получить более доступное страхование и частичную компенсацию убытков в случае повреждения или уничтожения имущества в результате боевых действий. Речь идет о том, чтобы компании могли защитить свои активы от последствий российских атак и имели больше возможностей для возобновления работы. Такая поддержка особенно важна для предприятий, работающих вблизи зон боевых действий или на территориях, которые регулярно подвергаются обстрелам.

По словам Корецкого, во время беседы с Анной Бьерде стороны обсудили различные варианты финансирования будущего фонда. В частности, речь шла о возможности привлечения международных финансовых учреждений и страхового рынка. «Обсудили возможности его финансирования с помощью различных инструментов. Продолжим совместную работу со Всемирным банком над эффективной моделью с привлечением международных финансовых учреждений и страхового рынка», — сообщил премьер.

Конкретных объемов финансирования и сроков запуска фонда он не назвал. В настоящее время правительство и международные партнеры работают над моделью, которая должна определить, как именно предприятия смогут получать страховое покрытие и компенсации.

Что обсудили с Всемирным банком

Отдельной темой встречи стала программа SPUR 2.0 и возможность привлечения новых доноров для увеличения финансовой поддержки Украины. Корецкий отметил, что предыдущая программа показала хорошие результаты. В то же время он не привёл конкретных показателей её эффективности и не уточнил, сколько средств планируется привлечь в рамках следующего этапа.

Расширение программы должно помочь Украине получить дополнительные ресурсы для поддержки экономики и частного сектора. Участие международных партнеров также важно для запуска механизмов страхования военных рисков, ведь такие программы требуют значительного финансирования и сотрудничества государства со страховыми компаниями.

Правительство рассчитывает продолжить работу со Всемирным банком в этих направлениях. Главная задача — создать систему, которая поможет украинским предприятиям работать во время войны, быстрее восстанавливаться после атак и не терять возможность развивать производство. Об этом написал Корецкий в Telegram-канале.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что в Украине необходимо ужесточить ответственность за уклонение от военной службы и самовольное оставление воинской части (СОВЧ). По его словам, Министерство обороны уже завершает подготовку соответствующего законопроекта. В то же время правительство работает над новыми правилами мобилизации и бронирования работников.

В Украине уже запустили отопление на 87% объектов теплоснабжения и предприятий теплокоммунэнерго. Об этом сообщил Сергей Корецкий. По его словам, задержки с подачей тепла в отдельных населенных пунктах имеют две основные причины. В одних случаях еще продолжаются ремонтные работы, в других запуск отопления откладывают из соображений безопасности, чтобы не привлекать внимание российских военных.

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