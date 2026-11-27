По состоянию на 27 ноября 2026 года крупнейшие украинские сети автозаправочных станций пересмотрели цены на топливо. Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 81,59 грн за литр, тогда как дизельное топливо стоит в среднем 96,89 грн/л. В то же время в сети KLO за последний месяц дизельное топливо подешевело на 10,70 грн за литр.

Что происходит с ценами на топливо

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с 26 ноября в сети Socar автогаз подешевел на 60 коп./л. В «БРСМ-Нафта» дизельное топливо подешевело на 1 грн/л. В «Укрнафте» автогаз подешевел на 1 грн/л, дизельное топливо – на 2 грн/л, премиальный дизель – на 4 грн/л, а бензин А-95+ – на 3 грн/л. В сети KLO бензин А-92, А-95, А-95+ и А-100 подешевел на 1 грн/л, а автогаз — на 4 грн/л.

Самая низкая цена на бензин А-95 среди сетей зафиксирована в KLO – 75,70 грн/л. Дороже всего этот вид топлива стоит в Socar – 85,90 грн/л. Самый дешевый дизель среди актуальных предложений продают в KLO – 93,70 грн/л. Самая высокая цена на обычный дизель – в Socar, 101 грн/л.

Автогаз самый дорогой в Socar, WOG и Окко – 62,90 грн/л. Самое низкое значение в таблице – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 26 ноября продолжают снижаться.

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