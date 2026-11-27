截至2026年11月27日，乌克兰最大的加油站连锁企业已调整了燃油价格。 在所列的七家连锁加油站中，A-95汽油的平均价格约为每升81.59格里夫纳，而柴油的平均价格为每升96.89格里夫纳。 与此同时，在KLO加油站连锁中，过去一个月柴油价格每升下降了10.70格里夫纳。

燃油价格走势

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与11月26日相比，Socar连锁的汽车用天然气价格每升下降了60科普。 在“BRSM-Nafta”加油站，柴油价格下降了1格里夫纳/升。 在“乌克兰石油”加油站，汽车用天然气每升降价1格里夫纳，柴油每升降价2格里夫纳，优质柴油每升降价4格里夫纳，而A-95+汽油每升降价3格里夫纳。 在KLO加油站网络中，A-92、A-95、A-95+和A-100汽油价格均下调1格里夫纳/升，汽车用天然气价格下调4格里夫纳/升。

各加油站网络中，KLO的A-95汽油价格最低，为75.70格里夫纳/升。Socar的A-95汽油价格最高，为85.90格里夫纳/升。 在当前销售的柴油中，KLO的售价最低，为93.70格里夫纳/升。普通柴油价格最高的是Socar，为101格里夫纳/升。

汽车燃气在Socar、WOG和Okko的售价最高，为62.90格里夫纳/升。表格中最低价格为“BRSM-Nafta”的59.99格里夫纳/升。

11月26日，汽油、柴油和汽车燃气价格继续走低。

加油站于11月25日下调了燃油价格：汽油、柴油和车用液化石油气的价格

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