Na dzień 27 listopada 2026 r. największe ukraińskie sieci stacji benzynowych zrewidowały ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 81,59 UAH za litr, podczas gdy olej napędowy kosztuje średnio 96,89 UAH/l. Jednocześnie w sieci KLO w ciągu ostatniego miesiąca cena oleju napędowego spadła o 10,70 hrywien za litr.

Co dzieje się z cenami paliw

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z 26 listopada w sieci Socar cena autogazu spadła o 60 kop./l. W sieci „BRSM-Nafta” cena oleju napędowego spadła o 1 hrywnę za litr. W sieci „Ukrnafta” cena autogazu spadła o 1 hrywni za litr, oleju napędowego – o 2 hrywny za litr, oleju napędowego premium – o 4 hrywny za litr, a benzyny A-95+ – o 3 hrywny za litr. W sieci KLO ceny benzyny A-92, A-95, A-95+ i A-100 spadły o 1 hrywnę za litr, a gazu samochodowego – o 4 hrywny za litr.

Najniższą cenę benzyny A-95 spośród sieci odnotowano w KLO – 75,70 hrywny za litr. Najdrożej ten rodzaj paliwa kosztuje w Socar – 85,90 hrywny za litr. Najtańszy olej napędowy spośród aktualnych ofert sprzedaje sieć KLO – 93,70 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego występuje w sieci Socar – 101 hrywny za litr.

Gaz samochodowy jest najdroższy w sieciach Socar, WOG i Okko – 62,90 UAH/l. Najniższa wartość w tabeli to 59,99 UAH/l w sieci „BRSM-Nafta”.

Ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu 26 listopada nadal spadają.

Stacje benzynowe obniżyły ceny paliw 25 listopada: ceny benzyny, oleju napędowego i gazu

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