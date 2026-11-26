В 2026 году Украина получила почти 9 тысяч тонн гуманитарной помощи, включающей энергетическое оборудование. Это самый большой годовой объем с момента начала работы энергетических хабов Министерства энергетики. В то же время стране требуется не менее 100 мобильных дизельных генераторов, чтобы обеспечить потребности крупных городов.

Поставки оборудования от международных партнеров продолжаются с первых месяцев полномасштабной войны. С марта 2022 года при координации Министерства энергетики Украина получила 2759 гуманитарных грузов. Их общий вес составляет более 35,3 тысячи тонн. Помощь оказали партнеры из 40 стран. Только за первый год большой войны в Украину доставили 450 грузов с энергетическим оборудованием. Их вес превысил 5650 тонн, а помощь оказали 30 стран.

В начале сентября 2026 года Минэнерго сообщило о 2557 полученных грузах общим весом более 32,5 тысячи тонн. С тех пор поступило еще 202 партии оборудования. Всего за этот год Украина получила почти 9 тысяч тонн энергетической помощи — это самый высокий показатель за всё время работы энергетических хабов. Часть оборудования уже передана в регионы. В частности, с начала 2026 года по сентябрь со складов хабов отправили:

3305 генераторов;

257 трансформаторов;

190 единиц прочего оборудования. Среди них — блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Это оборудование помогает восстанавливать поврежденные объекты, поддерживать работу энергетической инфраструктуры и обеспечивать потребителей электричеством и теплом.

Как Украина распределяет международную помощь

Для учета и распределения оборудования Министерство энергетики использует цифровую платформу AidEnergy. Через нее международные партнеры передают информацию о помощи, а украинские учреждения и организации могут получать необходимое оборудование. На платформе зарегистрированы 464 международных партнера и донора, а также 769 украинских получателей помощи.

С помощью AidEnergy уже зарегистрировано и распределено более 1,75 миллиона единиц различного оборудования, а также более 50,8 тысячи километров кабельной продукции. Всего с 2022 года украинские получатели помощи получили более 32 468 тонн энергетического оборудования.

Денис Шмыгаль поблагодарил иностранных партнеров, международные организации и доноров за поддержку. По его словам, эта помощь позволяет украинским энергетикам ремонтировать поврежденную инфраструктуру и поддерживать работу энергосистемы, несмотря на постоянные российские атаки. «Благодарим партнеров, международные организации и доноров за всю оказанную помощь, которая позволяет энергетикам восстанавливать поврежденную инфраструктуру, проводить ремонты и обеспечивать стабильную работу энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны России», — написал министр.

Украина обсудила новые поставки с турецкой Aksa Energy

Отдельно Денис Шмыгаль встретился с представителями турецкой энергетической компании Aksa Energy. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и выполнение договоренностей, достигнутых ранее президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время встречи лидеров речь шла, в частности, о защите украинской энергетики от российских атак в преддверии зимы. Теперь Украина и турецкая компания изучают возможности поставок оборудования для производства электроэнергии. Часть его может быть передана в качестве гуманитарной помощи.

Шмыгаль поблагодарил Aksa Energy за мобильные дизельные генераторы и электростанции, которые компания уже передала Украине. В то же время потребность в таком оборудовании остается большой. «Сегодня нам требуется не менее 100 мобильных дизельных генераторов для обеспечения потребностей крупных городов», — подчеркнул министр.

Помимо дизельных генераторов, Украина заинтересована в получении газовых генераторов и установок для хранения энергии. Такое оборудование может помочь городам обеспечить дополнительные источники электроэнергии и поддерживать работу важных объектов во время перебоев в централизованном снабжении.

Отдельное внимание уделили энергетике Одесской области

Еще одной темой встречи стала энергетическая независимость Одесской области. Украина и Aksa Energy договорились совместно работать над возобновлением проектов по размещению мобильных электростанций. В частности, такие установки планируется рассмотреть для Одессы и Измаила. Также стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере. Украина располагает значительными мощностями подземных газохранилищ, которые могут использоваться не только для собственных нужд, но и для хранения газа с последующей поставкой в европейские страны.

Таким образом, сотрудничество с турецкой компанией охватывает сразу несколько направлений: поставку генераторов, развитие мобильной генерации, поддержку энергетики Одесской области и использование украинских газохранилищ. В то же время потребность в дополнительном оборудовании остается значительной, особенно в преддверии зимнего периода. Об этом сообщает первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Украина запросила аварийную помощь у Польши и Румынии и закупила в этих странах 2 000 МВт электроэнергии накануне 21 августа.

Энергосистема Украины из-за аварийного отключения одного из атомных блоков и недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего потребления была вынуждена принять аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши с 19:00 до 23:00 во вторник.

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