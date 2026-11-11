Стало известно, когда вакцины против гриппа появятся в аптеках

Вакцины против сезонного гриппа уже поступили в Украину и могут появиться в аптеках и медицинских учреждениях в ближайшие дни после завершения обязательных процедур лабораторного контроля.

«Вакцины уже находятся в Украине, они ожидают разрешения на использование», — сообщил врач-инфекционист Федор Лапий. По его оценке, в течение этого эпидемического сезона в стране будет доступно более 450 тысяч доз тривалентных вакцин GC Flu и Vaxigrip, которые соответствуют актуальным рекомендациям ВОЗ. Кроме того, препараты будут доступны для военнослужащих через соответствующие медицинские подразделения.

Источник: ТСН.



В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.

С начала эпидемического сезона, 28 сентября, ОРВИ заболели более 307 тысяч украинцев. В то же время этот показатель на 20,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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