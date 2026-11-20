Рождественские традиции Украины, Польши и Литвы могут быть включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Кулинарные обычаи трех стран уже изучили и собрали в отдельной книге, где представили общие блюда и особенности каждой кухни. Среди украинских рецептов — кутья, узвар, пампухи с маком, постные голубцы и вареники.

О подготовке совместной номинации и издании книги рассказала исследовательница галицкой кухни Марианна Душар. Книга «Традиционные блюда кануна Рождества в Литве, Польше и Украине» была создана историками и исследователями гастрономии из трех стран. Среди авторов — Ярослав Думановский, Римвидас Лаужикас, Милда Валанчаускене и львовский историк Игорь Лильо.

Издание представили Национальная комиссия Литвы по делам ЮНЕСКО и Литовский национальный культурный центр. Его цель — познакомить читателей с рождественскими кулинарными традициями трех стран, которые на протяжении веков были связаны общей историей и культурой. Идея создать книгу возникла во время подготовки номинации для включения традиции празднования Сочельника в Литве, Польше и Украине в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Авторы обратили внимание на то, что во всех трех странах сохранилась традиция готовить на Сочельник 12 блюд. Чтобы показать сходства и различия в национальных кухнях, они отобрали шесть блюд, которые готовят в каждой из трех стран, а также по шесть характерных для Литвы, Польши и Украины.

В то же время авторы подчеркивают: разделение блюд по странам не означает, что какое-либо из них принадлежит только одному народу. Рецепты распространялись между регионами, изменялись и становились частью традиций различных сообществ. Например, блюда, характерные для литовского Сочельника, можно встретить в отдельных регионах Польши. А некоторые польские рождественские блюда готовят и в Украине.

В книге объясняется, что культурное наследие не всегда имеет чёткие границы. То, что считается традиционным для одной страны, может быть столь же важным и для соседней, особенно если у народов общее историческое прошлое. «Наше — это то, что передавалось из поколения в поколение на протяжении многих лет и стало частью нашей культурной идентичности. В то же время тот факт, что элемент нематериального культурного наследия считается «нашим», не исключает его принадлежности «другим» — особенно тем, с кем у нас общая история и тесно связанные культурные идентичности», — отмечают авторы.

Они призывают рассматривать гастрономические традиции не как отдельные национальные наборы рецептов, а как общее культурное наследие, формировавшееся благодаря контактам между народами.

Какие блюда вошли в книгу

Среди шести блюд, общих для Украины, Польши и Литвы, авторы назвали:

кутю;

клюквенный кисель;

борщ с грибными «ушками»;

вареники с капустой и грибами;

запеченный карп;

селедец с луком и маслом.

Отдельно в книге представлены блюда, характерные для каждой страны. Украинскую рождественскую кухню в ней описывают через шесть традиционных рецептов:

колач;

узвар;

вареники с различными начинками;

пампухи с маком;

постные голубцы;

тушеная капуста.

Рецепты с многовековой историей

Авторы собрали не только современные рецепты, но и старинные кулинарные записи. Самые старые из них датируются XVI–XVIII веками. Также в книгу вошли современные варианты блюд, которыми поделились повара и кулинарные блогеры из Литвы, Польши и Украины. Чтобы исторические рецепты было проще воссоздать на современной кухне, их адаптировали к понятному формату. Таким образом, читатели могут не только узнать, что готовили в Сочельник несколько веков назад, но и попробовать приготовить эти блюда дома.

В издании также объясняется, что гастрономические традиции формировались на протяжении многих веков. На них влияли переселения людей, торговля, распространение религий, обмен технологиями и культурные контакты между различными народами. Поэтому кухня каждой страны — это не замкнутая система, а результат длительного обмена опытом и рецептами. Книгу «Традиционные блюда Сочельника в Литве, Польше и Украине» можно бесплатно прочитать онлайн на английском языке. Электронная версия доступна по ссылке.

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