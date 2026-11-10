娜斯佳·卡缅斯基的教母在语言风波后为她出面辩护

乌克兰人民艺术家阿拉·库德莱公开支持了她的教女——歌手纳斯佳·卡缅斯基，后者卷入了一场语言风波。此外，这位艺术家还谈到了她与卡缅斯基的关系。

阿拉·库德莱就其教女卷入的语言风波发表了看法。娜斯佳·卡缅斯基曾多次因关于乌克兰语的言论在网络上引发公愤。 最终，她声称因健康问题转而使用俄语。卡缅斯基的干妈不愿就此事发表详细评论。这位艺术家指出，尽管发生了这一切，她对干女儿的态度依然如故。

“我不会多说。她是我的教女。我实在说不出什么来。因为我了解她。至于那些为了某种目的而说的话……一旦说出口，就会变成痛苦，”这位歌手说道。

此外，阿拉·库德莱还谈到了与娜斯佳·卡缅斯基的关系。这位明星还称赞了她的教女，并讲述了她在现实生活中的样子。“娜斯佳是我最喜欢的女孩。 我非常爱她。她才华横溢、美丽动人、亲切友善。她总是给我打电话。她是我的教女。她是个非常棒的女孩，”这位人民艺术家说道。

值得一提的是，乌克兰人民艺术家阿拉·库德莱是歌手纳斯佳·卡门斯基的教母，也是其母亲莉迪亚·卡门斯基的挚友兼同事。 阿拉·库德莱和莉迪亚·卡缅斯基自幼便是好友。她们曾一同在G·维列夫卡合唱团工作，后来成为亲密好友，最终结为干妈和干女儿。

据报道，这一消息引用了这位明星在《与魅力独处》节目中的评论。

娜斯佳·卡门斯基解释了为何谎称与波塔普离婚。

乌克兰歌手娜斯佳·卡缅斯基首次公开表示，她无法生育，也不再渴望拥有孩子。据这位艺人透露，她曾多次尝试通过体外受精怀孕，但均以失败告终，未能如愿以偿。

波塔普和娜斯佳·卡门斯基发布了一段关于俄语和“自由”的戏谑视频后，在乌克兰民众中引发了一片哗然。

乌克兰制作人兼歌手波塔普在拉脱维亚举行的“Laima Rendezvous Jūrmala 2026”音乐节上，因针对马克西姆·加尔金的一则失当玩笑而成为舆论焦点。 Alla Pugacheva及其丈夫出席了该活动，而艺术家们对波塔普言论的反应在社交媒体上引发了热议。

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