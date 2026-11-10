Koło ciężarówki odpadło podczas jazdy i spowodowało wypadek drogowy w obwodzie rówieńskim

Na drodze krajowej M-07 Kijów – Kowel – Jagodin, w pobliżu wsi Kysorycze, doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 20:00; zgłoszenie o nim otrzymali funkcjonariusze patrolu z Dubna. Według wstępnych danych nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że podczas jazdy z ciężarówki marki DAF odłączyło się lewe tylne koło. Koło to kontynuowało ruch dzięki bezwładności i najpierw zderzyło się z samochodem marki Scania, a następnie z Volkswagenem Transporterem.

W wyniku wypadku wszystkie trzy pojazdy doznały uszkodzeń mechanicznych. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Funkcjonariusze patrolu sporządzili wobec kierowcy ciężarówki protokół administracyjny na podstawie art. 124 (Naruszenie przepisów ruchu drogowego, które spowodowało wypadek) Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych.

Przed każdą podróżą należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, w szczególności kół, mocowań i opon. Zgodnie z pkt 2.3 (a) przepisów ruchu drogowego Ukrainy przed wyjazdem kierowca ma obowiązek sprawdzić i zapewnić sprawny stan techniczny pojazdu.

Pamiętaj: sprawny stan samochodu to nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Nie lekceważ tej zasady! Informację tę przekazała policja patrolowa obwodu rówieńskiego. W obwodzie chmielnickim w wypadku drogowym z udziałem minibusa i samochodu osobowego rannych zostało 10 osób. W Kijowie podczas ataku rakietowego 16-letni chłopak ukradł samochód i brał udział w wypadku drogowym.

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