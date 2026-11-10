Колесо грузовика отлетело во время движения и стало причиной ДТП в Ровенской области

На автодороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин вблизи села Кисоричи произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась накануне около 20:00, сообщение о ней поступило дубенским патрульным. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что во время движения у грузовика DAF отсоединилось заднее левое колесо. Оно продолжило движение по инерции и сначала столкнулось с автомобилем Scania, а затем — с Volkswagen Transporter.

В результате ДТП все три транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

На водителя грузовика патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Перед каждой поездкой проверяйте техническое состояние транспортного средства, в частности колес, креплений и шин. В соответствии с п. 2.3 (а) ПДД Украины, перед выездом водитель обязан проверить и обеспечить технически исправное состояние транспортного средства.

Помните: исправность автомобиля — это не только ваша безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения. Не пренебрегайте этим правилом! Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области. В Хмельницкой области в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 10 человек. В Киеве во время ракетной атаки 16-летний парень угнал автомобиль и попал в ДТП.

Читай нас в