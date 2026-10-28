У Києві під час ракетної атаки 16-річний хлопець викрав автомобіль та потрапив у ДТП

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У Києві 16-річний школяр викрав автомобіль ВАЗ, щоб покататися містом і похизуватися перед друзями. Однак поїздка завершилася ДТП: неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем і втік із місця аварії. На щастя, ніхто не постраждав.

Близько опівночі до поліції Києва звернувся місцевий мешканець — військовослужбовець, який повідомив про зникнення автомобіля марки ВАЗ. Машина була припаркована на стоянці на проспекті Академіка Палладіна.

Під час ракетної атаки чоловік перебував в укритті, а коли повернувся, виявив, що автомобіля немає.

Оперативники разом з аналітиками кримінального аналізу Святошинського управління поліції розшукали викрадений транспортний засіб на одній із вулиць району. З’ясувалося, що автомобіль потрапив у ДТП.

Невдовзі правоохоронці встановили особу причетного до злочину та затримали його. Ним виявився 16-річний школяр.

За даними слідства, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів двигун і вирушив кататися містом, розраховуючи справити враження на товаришів.

Однак під час поїздки неповнолітній зіткнувся з іншим припаркованим автомобілем. Після аварії він залишив місце ДТП.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за частиною першою статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Обставини правопорушення встановлюють правоохоронці.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Києва.

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