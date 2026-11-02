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Путін зобов’язав російські датацентри резервувати 10% потужностей

UA NEWS 02 Листопада 2026 18:42
Путін зобов’язав російські датацентри резервувати 10% потужностей
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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасові заходи для забезпечення стабільної роботи російської цифрової інфраструктури. 

Документ зобов’язує власників центрів обробки даних резервувати 10% площ і потужностей для підтримки державних інформаційних ресурсів.

Крім того, уряд Росії має створити спеціальну підкомісію, яка координуватиме питання безперебійної роботи об’єктів інформаційних технологій і зв’язку.

Міністерству цифрового розвитку РФ доручено провести облік вільних площ і потужностей приватних датацентрів, а також встановити вимоги до надійності роботи інформаційних ресурсів.

Рішення ухвалили на тлі попередніх масштабних перебоїв у роботі російських онлайн-сервісів після пошкодження датацентру «Яндексу». Раніше серед пропозицій російської влади також звучала ідея створення резервного датацентру для відновлення цифрових сервісів у разі масштабних збоїв.

Нагадаємо, у Росії був атакований ключовий дата-центр податкової служби.

До цього в окупованому Донецьку атакували датацентр, пошкоджено телекомунікаційну інфраструктуру.

Також у Петербурзі дрони атакували нафтові об’єкти, склад Ozon і датацентр VK.

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