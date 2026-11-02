Putin nakazał rosyjskim centrom danych zarezerwować 10% mocy obliczeniowych

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał dekret w sprawie tymczasowych środków mających na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania rosyjskiej infrastruktury cyfrowej.

Dokument zobowiązuje właścicieli centrów przetwarzania danych do zarezerwowania 10% powierzchni i mocy obliczeniowych na potrzeby obsługi państwowych zasobów informacyjnych.

Ponadto rząd Rosji ma powołać specjalną podkomisję, która będzie koordynować kwestie związane z nieprzerwanym funkcjonowaniem obiektów informatycznych i telekomunikacyjnych.

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej otrzymało zadanie przeprowadzenia inwentaryzacji wolnych powierzchni i mocy obliczeniowych prywatnych centrów danych, a także ustalenia wymagań dotyczących niezawodności działania zasobów informacyjnych.

Decyzja została podjęta w kontekście wcześniejszych zakłóceń na dużą skalę w działaniu rosyjskich serwisów internetowych po uszkodzeniu centrum danych „Yandex”. Wcześniej wśród propozycji rosyjskich władz pojawiła się również idea utworzenia rezerwowego centrum danych w celu przywrócenia usług cyfrowych w przypadku zakłóceń na dużą skalę.

Przypomnijmy, że w Rosji zaatakowano kluczowe centrum danych służby podatkowej.

Wcześniej w okupowanym Doniecku zaatakowano centrum danych, a infrastruktura telekomunikacyjna uległa uszkodzeniu.

Również w Sankt Petersburgu drony zaatakowały obiekty naftowe, magazyn Ozon oraz centrum danych VK.

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