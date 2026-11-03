Stany Zjednoczone przygotowują się do zwrócenia się do sojuszników z NATO z prośbą o dodatkowe finansowanie zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy w ramach programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Wniosek może wpłynąć już w tym miesiącu, informuje Anadolu Agency, powołując się na Bloomberg i źródła zaznajomione z przebiegiem rozmów.

Niedobór około 2 mld dolarów

Według rozmówców Bloomberga program ma niedobór finansowania w wysokości około 2 mld dolarów na pakiety uzbrojenia, które zostały już zatwierdzone. Dokładna kwota dodatkowych wkładów, o którą Waszyngton planuje poprosić sojuszników, pozostaje obecnie nieznana. USA już poinformowały niektórych sojuszników z NATO o zamiarze wystąpienia o nowe finansowanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dostawy trwają

Stany Zjednoczone nadal dostarczały Ukrainie broń przed otrzymaniem pełnej kwoty wkładów finansowych od sojuszników. Niedobór może wzrosnąć, jeśli Pentagon zatwierdzi dodatkowe dostawy uzbrojenia. W ramach PURL państwa uczestniczące przeznaczają środki na zakup amerykańskiej broni i sprzętu wojskowego, które następnie są przekazywane Kijowowi.

Poprzednie dostawy w ramach tej inicjatywy obejmowały kluczowe systemy obrony powietrznej i inny sprzęt dla ukraińskiego wojska. Program jest jednym z kluczowych elementów wysiłków NATO na rzecz wzmocnienia zdolności wojskowych Ukrainy w wojnie, którą Federacja Rosyjska — państwo-agresor — prowadzi przeciwko Ukrainie.

Czytaj nas na