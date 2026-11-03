Rosyjskie siły okupacyjne opublikowały nagranie dokumentujące zbrodnię wojenną – nalot na szkołę ogólnokształcącą w miejscowości Komyshuwaha, gdzie w momencie ataku mieszkańcy otrzymywali pomoc humanitarną. W wyniku zrzucenia trzytonowej bomby lotniczej zginęło co najmniej 33 osoby, pięć zostało rannych, a ponad 50 osób uznaje się za zaginione pod gruzami zniszczonego schronu.

Do tego cynicznego ataku na obiekt cywilny wróg użył trzytonowej bomby lotniczej FAB-3000, zawierającej prawie półtorej tony materiału wybuchowego i przeznaczonej do niszczenia potężnych umocnień żelbetowych. Według danych strony ukraińskiej okupanci przeprowadzili kolejne ataki już w trakcie trwania akcji ratowniczej, stwarzając tym samym śmiertelne zagrożenie dla pracowników służb ratowniczych i cywilów, którzy próbowali rozgarniać gruzy.

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Źródło: rosyjskie media.

Wcześniej informowano, że w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim zginęło już 26 osób w wyniku rosyjskiego nalotu.

Łotwa zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z rosyjskim atakiem na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim. W Rydze ogłoszono kolejny atak Rosji na ludność cywilną Ukrainy.

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