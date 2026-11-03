Оккупанты распространили видео авиаудара по школе в Комышувасе, в результате которого погибли десятки мирных жителей

Российские оккупационные войска обнародовали видеозапись военного преступления — авиаудара по общеобразовательной школе в поселке Комышуваха, где в момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате сброса трёхтонной авиабомбы погибли по меньшей мере 33 человека, пятеро получили ранения, а пропавшими без вести под завалами разрушенного укрытия считаются ещё более 50 человек.

Для циничного удара по гражданскому объекту враг применил трёхтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000, содержащую почти полторы тонны взрывчатого вещества и предназначенную для разрушения мощных железобетонных укреплений. По данным украинской стороны, повторные атаки оккупанты совершили уже во время проведения спасательной операции, чем создали смертельную угрозу для сотрудников экстренных служб и гражданских лиц, пытавшихся разобрать завалы.

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Источник: российские СМИ.

Ранее сообщалось, что в Комишувахе в Запорожской области уже 26 погибших в результате российского авиаудара.

Латвия инициирует внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по поселку Комышуваха в Запорожской области. В Риге заявили об очередной атаке России на гражданское население Украины.

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