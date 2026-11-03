В РФ 90 % украинских пленных обвиняют в терроризме, 438 пленных погибли — ООН

Около 90 % украинских военнопленных и гражданских заложников, дела которых рассматриваются российскими судебными инстанциями, привлекаются к ответственности по обвинениям в террористической деятельности вместо того, чтобы им был предоставлен надлежащий статус в соответствии с международным гуманитарным правом.

По словам специального докладчика ООН по правам человека в России Марианы Кацаровой, российские власти объявили батальон «Азов» террористической организацией, вследствие чего его бойцов и многих других защитников массово судят в военных трибуналах именно по статьям о терроризме, игнорируя нормы Женевских конвенций.

Представительница ООН подчеркнула, что содержание украинцев в российских местах лишения свободы сопровождается систематической практикой пыток, которая осуществляется при высоком уровне безнаказанности для исполнителей. На сегодняшний день ООН зафиксировала гибель по меньшей мере 438 украинцев в российском плену. Кацарова подчеркнула наличие многочисленных фактов издевательств над гражданскими женщинами, приведя пример Натальи Власовой, которую изнасиловали, подвергали пыткам электрическим током и подпиливали зубы, после чего суд в Ростове приговорил её к более чем 18 годам лишения свободы. На данный момент известно о не менее чем двух десятках подобных случаев. Для привлечения виновных в этих преступлениях к ответственности специальный докладчик призвала использовать механизмы Международного уголовного суда и применять принцип универсальной юрисдикции.

Источник: Интервью специального докладчика ООН Марианы Кацаровой изданию «Укринформ».

В российском плену скончался от пыток боец легендарной бригады «Азов» и защитник Мариуполя Николай Бруев с позывным «Бруша».

В российском плену скончался украинский военнослужащий Руслан Романов. В России его судили по трем статьям, связанным с так называемой террористической деятельностью.

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