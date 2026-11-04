Rosyjski atak na centrum dystrybucji pomocy humanitarnej w Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim może okazać się najbardziej śmiercionośnym uderzeniem RF na ludność cywilną w całym okresie trwania wojny na pełną skalę. Według informacji podanych przez wydawnictwo Rosja zrzuciła tony materiałów wybuchowych na budynek szkoły, który służył jako schronienie.

W szkole, gdzie rozdawano żywność i leki, poniedziałek był dniem wydawania pomocy. Co tydzień gromadzili się tam cywile z regionu, którzy pozostali w swoich domach. Właśnie dlatego po rosyjskim ataku liczba ofiar sięga kilkudziesięciu.

Dokładna liczba ofiar śmiertelnych jest wciąż ustalana, ponieważ trwają działania ratownicze. Jak podaje gazeta, są one prowadzone w krótkich etapach, ponieważ istnieje ryzyko powtórzenia ataku – w okolicy odnotowuje się obecność bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i rosyjskich dronów.

„Jednak ten atak stał się już najbardziej śmiercionośnym dla ludności cywilnej w obwodzie zaporoskim w ciągu prawie pięciu lat wojny i może stać się jednym z najbardziej śmiercionośnych w całym kraju” – czytamy w artykule.

Zaznaczono, że po pierwszym uderzeniu Rosjanie skierowali na szkołę bomby przeznaczone do wyrządzenia masowych zniszczeń. Dlatego beton nie wytrzymał uderzenia.

Co wiadomo o szkole w miejscowości

Szkoła w Komyshuwasi została zbudowana po rozpoczęciu pełnej inwazji. Wyposażono ją w żelbetową piwnicę, która służyła jako schron. Jednak zanim szkoła była gotowa do rozpoczęcia zajęć, sytuacja w miejscowości stała się krytyczna. Chociaż linia frontu nie uległa znacznemu przesunięciu, drony mogły teraz latać znacznie dalej, a miejscowość znalazła się w strefie ostrzału.

Uczniowie uczęszczali do szkoły zaledwie przez kilka miesięcy, po czym władze ewakuowały wszystkie dzieci z tego obszaru. Dorosłych również wezwano do opuszczenia miejscowości, ale wielu pozostało, w szczególności bardzo wiele osób starszych.

Szkoła służyła jako schron przeciwbombowy. Właśnie dlatego cywile, ratownicy i policjanci udali się tam, narażając się na ryzyko ponownego ostrzału. Co najmniej dwóch ratowników i czterech policjantów, którzy przybyli, by udzielić pomocy rannym po upadku pierwszej bomby, zginęło w wyniku kolejnej serii wybuchów.

„Rosja od dawna stosuje tę taktykę, znaną jako »podwójny cios«, w celu zlikwidowania pracowników służb ratowniczych reagujących na ataki terrorystyczne” – podkreślili autorzy.

O tym pisze „The New York Times”.



Izrael potępił masowe zabójstwo cywilów przez Rosję w Komyshuwasi.

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 31 osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu. Tożsamość 12 ofiar została już ustalona.

Rosyjskie siły okupacyjne opublikowały nagranie dokumentujące zbrodnię wojenną – nalot na szkołę ogólnokształcącą w miejscowości Komyshuwaha, gdzie w momencie ataku mieszkańcy otrzymywali pomoc humanitarną. W wyniku zrzucenia trzytonowej bomby lotniczej zginęło co najmniej 33 osoby, pięć zostało rannych, a ponad 50 osób uznaje się za zaginione pod gruzami zniszczonego schronu.

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