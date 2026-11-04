对科米舒瓦萨的袭击可能成为俄罗斯针对平民的最致命袭击——《纽约时报》

俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦萨人道主义援助发放中心的袭击，可能成为自全面战争爆发以来，俄方对平民发动的致死人数最多的袭击。 据该媒体报道，俄罗斯向一栋被用作避难所的学校建筑投下了数吨炸药。

在这所用于分发食品和药品的学校里，周一被视为物资发放日。每周，该地区仍留在家中的平民都会聚集于此。正因如此，在俄罗斯袭击后，遇难人数已达数十人。

由于救援行动仍在进行中，确切的死亡人数尚在核实中。该媒体写道，救援工作只能分批进行，因为存在再次遭到袭击的风险——该地区已发现无人机和俄罗斯无人机。

“但此次袭击已成为扎波罗热州近五年战争中针对平民最致命的一次，甚至可能成为全国范围内最致命的袭击之一，”文章写道。

报道指出，在首次袭击后，俄军向该学校投下了旨在造成大规模破坏的炸弹。因此，混凝土结构未能承受住冲击。

关于科米舒瓦西村这所学校的已知情况

科米舒瓦西的这所学校是在全面入侵开始后建成的。校内建有钢筋混凝土地下室，曾被用作避难所。 但在学校准备好开课时，该村的局势已变得危急。尽管前线位置并未发生实质性变化，但无人机如今的飞行范围已大大扩展，该聚居点因此落入了打击范围之内。

学生们只上了几个月学，随后当局便将该地区的所有儿童疏散。当局也呼吁成年人撤离，但许多人留了下来，其中尤以老年人居多。

学校被用作防空洞。正因如此，平民、救援人员和警察冒着再次遭到炮击的风险前往那里。 在第一枚炸弹落下后赶来救助伤员的至少两名救援人员和四名警察，因随后发生的一连串爆炸而丧生。

“俄罗斯长期以来一直使用这种被称为‘双重打击’的战术，以打击应对恐怖袭击的应急救援人员，”文章作者强调道。

《纽约时报》对此进行了报道。



以色列谴责了俄罗斯在科米舒瓦西对平民实施的大规模屠杀。

在扎波罗热州的科米舒瓦哈，救援人员从废墟中搜出31具因俄罗斯空袭而遇难者的遗体。其中12名遇难者的身份已确认。

俄罗斯占领军公布了一段记录战争罪行的视频——对科米舒瓦哈村一所普通中学的空袭，袭击发生时当地居民正在该处接收人道主义援助。 一枚三吨重的航空炸弹投下后，造成至少33人死亡、5人受伤，另有50余人被认为在被摧毁的掩体废墟下失踪。

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