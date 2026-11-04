W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 179 starć bojowych. Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunku Pokrowskim, gdzie wojska rosyjskie 16 razy próbowały przełamać obronę Sił Zbrojnych Ukrainy. Podczas tych ataków okupanci stracili prawie 60 żołnierzy.

„Ogółem od początku tej doby doszło do 179 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 61 nalotów, zrzucając 200 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto wykorzystał do ataków 4877 dronów-kamikadze i przeprowadził 1862 ostrzały miejscowości oraz pozycji naszych wojsk” – czytamy w komunikacie.

Według danych Sztabu Generalnego na kierunku północno-słobożańskim wróg zaatakował w rejonach Pokrowki i Bojaro-Leżaczy, gdzie doszło do dwóch starć bojowych.

W ciągu doby na kierunku południowo-słobozhańskim odnotowano sześć ataków wroga w pobliżu Ternowej, Staricy, Rybalczynego i Ambarnego.

Na kierunku limańskim doszło do pięciu starć bojowych w rejonach Nowosergiówki, Stawków, Limana i Zaricznego; jedna bitwa trwa do tej pory.

Dwa ataki okupantów zostały odparte na kierunku Słowiańskim w rejonach Nikonorówki i Mikołajówki.

Na kierunku Kostiantynówskim nasze oddziały 10 razy powstrzymały natarcie wroga w rejonach Kostiantynówki i Drużkówki.

W sumie na kierunku Pokrowskim odparto 16 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w rejonach miejscowości Toreckie, Vilne, Nowy Donbas, Czernihówka, Dobropillia, Sergiivka, Molodeckie i Nowopawłówka.

Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tu 46 okupantów, a 12 zostało rannych; zniszczono 12 pojazdów, 11 jednostek sprzętu specjalistycznego, sześć stanowisk dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi, dwa magazyny amunicji oraz 32 kryjówki wroga. Uszkodzono osiem pojazdów, trzy systemy artyleryjskie, cztery pojazdy specjalistyczne, cztery punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 178 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 171 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Odnotowano dziewięć ataków na kierunku Huliaipilskim w rejonach miejscowości Zlagoda, Ternuwate, Dolinka, Hirke i Jegorivka.

Na kierunkach kupiańskim, kramatorskim, aleksandrowskim, orichowskim i przydnieprowskim wróg nie prowadził działań ofensywnych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Informacja ta została opublikowana na Facebooku z powołaniem się na dane operacyjne Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy według stanu na godz. 22:00 dnia 04.11.2026 r.

Czerniowiecka Brygada Sił Operacyjnych w ciągu miesiąca zniszczyła ponad 1000 celów wroga w obwodzie donieckim.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Obronne Ukrainy od początku roku zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.

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