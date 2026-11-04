Wideo: Na okupowanym Krymie przedłużono ferie szkolne z powodu rozległej awarii zasilania

Zajęcia w szkołach na okupowanym Krymie nie zostaną wznowione co najmniej do poniedziałku. Taką decyzję ogłosiły władze okupacyjne z powodu masowych przerw w dostawach energii elektrycznej.

Przerwy w dostawach prądu rozpoczęły się wczoraj i objęły Symferopol, Sewastopol, Alusztę, Eupatorię, Saki i Teodozję.

Z powodu braku prądu pojawiły się również problemy z zaopatrzeniem w wodę oraz funkcjonowaniem transportu elektrycznego. Władze okupacyjne próbują wprowadzić harmonogramy przerw w dostawach prądu, jednak na razie nie są w stanie zapewnić ich przestrzegania.

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Po atakach na obiekty energetyczne w nocy z 2 na 3 listopada w okupowanym Sewastopolu wystąpił poważny niedobór energii elektrycznej. Władze okupacyjne poinformowały o kolejnej awarii w sieciach energetycznych.

Przypomnijmy, że na Krymie nie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach prądu z powodu niedoboru energii elektrycznej.

Na terytorium okupowanego Krymu ograniczono zużycie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń głównych sieci energetycznych. W Sewastopolu dostawy energii elektrycznej będą realizowane zgodnie z harmonogramem „2 na 6” — prąd będzie podawany przez dwie godziny, po czym będzie wyłączany na sześć.

Przypomnijmy, że na Krymie ograniczono dostawy wody i energii elektrycznej po ataku — The Guardian.

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