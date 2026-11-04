W ciągu dnia wojska rosyjskie ponad 40 razy zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów odnotowano zniszczenia na terenie regionu.

Wróg użył dronów, artylerii i bomb lotniczych.

W Dnieprze uszkodzono zakład przemysłowy.

W gminie Nowooleksandrówskiej w rejonie Dnieprówskim Rosjanie zaatakowali infrastrukturę.

W rejonie nikopolskim ucierpiały: centrum rejonowe oraz gminy Marganeck, Mirówska, Pokrowska i Czerwonogrygorowska.

Uszkodzono sklep oraz dom prywatny.

W gminie Dubowikowskiej w rejonie Synielnikowskim uszkodzono infrastrukturę, prywatne domy oraz sprzęt rolniczy.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji państwowej Ołeksandr Hanzha.

W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ponad 50 rosyjskich ataków w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne i ranni.

Przypomnijmy, że Rosjanie ponad 50 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, jest jedna ofiara śmiertelna.

Od wieczora 21 października rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów uszkodzona została infrastruktura, wybuchł pożar. Nie ma ofiar.

W ciągu dnia wojska rosyjskie przeprowadziły ponad 50 ataków na cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony, artylerię i rakiety.

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