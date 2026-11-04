W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano w ciągu jednego dnia ponad 40 rosyjskich ataków
W ciągu dnia wojska rosyjskie ponad 40 razy zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów odnotowano zniszczenia na terenie regionu.
Wróg użył dronów, artylerii i bomb lotniczych.
W Dnieprze uszkodzono zakład przemysłowy.
W gminie Nowooleksandrówskiej w rejonie Dnieprówskim Rosjanie zaatakowali infrastrukturę.
W rejonie nikopolskim ucierpiały: centrum rejonowe oraz gminy Marganeck, Mirówska, Pokrowska i Czerwonogrygorowska.
Uszkodzono sklep oraz dom prywatny.
W gminie Dubowikowskiej w rejonie Synielnikowskim uszkodzono infrastrukturę, prywatne domy oraz sprzęt rolniczy.
Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji państwowej Ołeksandr Hanzha.
W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ponad 50 rosyjskich ataków w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne i ranni.
Przypomnijmy, że Rosjanie ponad 50 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, jest jedna ofiara śmiertelna.