На Дніпропетровщині за день зафіксували понад 40 російських атак

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Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів на території регіону зафіксували пошкодження.

Ворог застосував безпілотники, артилерію та авіабомби.

У Дніпрі пошкоджене підприємство.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району росіяни поцілили по інфраструктурі.

У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені магазин, приватний будинок.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджені інфраструктура, приватні оселі, сільгосптехніка.

Про це голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Дніпропетровщина пережила понад 50 російських атак за день, є загибла та постраждалі.

Нагадаємо, що Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину,є загиблий.

Російські війська з вечора 21 жовтня понад 20 разів атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа. Постраждалих немає.

Протягом дня російські війська здійснили понад 50 атак по чотирьох районах Дніпропетровської області, застосувавши безпілотники, артилерію та ракети.

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