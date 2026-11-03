Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie
Wieczorem 3 listopada rosyjscy terroryści zaatakowali Odessę. W wyniku ataku ucierpiała infrastruktura handlowa miasta. Według informacji z lokalnych grup w mediach społecznościowych, jeden z centrów handlowych stał się celem ataku.
Atak dotknął obiekty infrastruktury handlowej Odessy.
Według lokalnych kanałów na Telegramie pocisk uderzył w jedno z centrów handlowych. Nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.
Informację tę przekazali szef Odesskiej Służby Bezpieczeństwa Miejskiego Siergiej Lysak oraz lokalne kanały na Telegramie.
Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani rannych. Dane dotyczące skutków ataku są wciąż weryfikowane.
Przypomnijmy, że w ciągu dnia 3 listopada 2026 r. Siły Obrony Powietrznej Ukrainy zneutralizowały 62 wrogie bezzałogowe statki powietrzne.
Od nocy 3 listopada trwa jeden z największych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dodatkowego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.