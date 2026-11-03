Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina odpowiedziała na cyberatak na system alarmów powietrznych. Według niego Rosja, państwo-agresor, zaatakowała ukraiński system, po czym użytkownicy otrzymywali fałszywe ostrzeżenia o rzekomych zagrożeniach chemicznych i nuklearnych.

W wywiadzie dla PBS NewsHour Zełenski potwierdził, że Ukraina przeprowadziła cyberodpowiedź. Nazwał ją reakcją na atak przeciwko ludności cywilnej i oświadczył, że Rosja wcześniej przeprowadzała cyberataki na ukraiński system bankowy oraz usługi emerytalne i socjalne.

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Uderzenia w obiekty energetyczne

Zełenski wyjaśnił również wznowienie ukraińskich uderzeń w rosyjskie obiekty energetyczne. Według niego Kijów zgodził się nie atakować rosyjskich rafinerii ropy naftowej pod warunkiem, że Rosja nie będzie uderzać w ukraiński system energetyczny. Prezydent oświadczył, że strona rosyjska kontynuowała masowe ataki, które spowodowały znaczne problemy z dostawami energii elektrycznej, po czym Ukraina odpowiedziała.

Ograniczenia Starshield

Zełenski poinformował również, że kilkakrotnie zwracał się do prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zniesienia ograniczeń dotyczących korzystania z systemu Starshield. Według prezydenta pozwoliłoby to Ukrainie wykrywać na terytorium Rosji pozycje wyrzutni rakiet balistycznych i przeprowadzać przeciw nim precyzyjne uderzenia w celu ochrony ludności cywilnej. Dodał, że uważa swoje relacje z Trumpem za emocjonalne i wezwał do zwiększenia presji na rosyjskiego przywódcę Władimira Putina.

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