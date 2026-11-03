泽连斯基证实对俄罗斯攻击采取网络回应行动——PBS NewsHour

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰已对针对空袭警报系统的网络攻击作出回应。据他称，作为侵略国的俄罗斯攻击了乌克兰系统，随后用户收到了关于所谓化学和核威胁的虚假警报。

泽连斯基在接受PBS NewsHour采访时证实，乌克兰实施了网络回应行动。他称这是对针对平民的攻击作出的反应，并表示俄罗斯此前曾对乌克兰的银行系统、养老金和社会服务发动网络攻击。

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对能源设施的打击

泽连斯基还解释了乌克兰恢复对俄罗斯能源设施实施打击的原因。据他称，基辅同意不攻击俄罗斯炼油厂，条件是俄罗斯不打击乌克兰能源系统。这位总统表示，俄方继续发动大规模攻击，导致电力供应出现严重问题，随后乌克兰作出了回应。

Starshield限制

泽连斯基还表示，他曾多次就解除使用Starshield系统的限制问题向美国总统唐纳德·特朗普提出请求。总统称，这将使乌克兰能够在俄罗斯境内发现弹道导弹发射装置的位置，并对其实施精确打击，以保护平民。他补充说，他认为自己与特朗普的关系是情绪化的，并呼吁加大对俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京的压力。

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