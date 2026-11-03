英国和法国将共同在波兰领导Koalicja军事演习，来自11个国家的2,800名军人将参加。演习将于11月9日至22日举行，旨在检验盟友在战斗行动结束后支持乌克兰并重建其国防力量的准备情况，英国国防部表示。

此次演习将成为乌克兰多国部队（MNF-U）的首次大型演习。该部队是自愿联盟的军事分支。该联盟包括已承诺加强对乌克兰军事、经济和外交支持的国家。

11个国家参与

比利时、爱沙尼亚、法国、德国、立陶宛、荷兰、波兰、西班牙、瑞典、土耳其和英国将参加Koalicja演习。英国派遣的分队将由300名军人组成。其中，英国陆军第7旅的军人将演练人员、装备和物资的后勤调动。

英国皇家空军的Typhoon战斗机和Voyager加油机也将参与演习。战斗机将演练在乌克兰领空开放后，可能有助于保障商业航班安全的情景。

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乌克兰多国部队的任务

演习期间将检验指挥与控制系统、多国编队各组成部分之间的协作，以及该编队部署、防护和保障自身的能力。MNF-U的海上组成部分将由土耳其部队在伊斯坦布尔部署；他们将测试海上航线排雷机制，这是商业航运安全重返乌克兰港口所必需的。

英国国防部称，MNF-U只有在战斗行动停止后，并应乌克兰政府请求，才能进入乌克兰。该编队不会执行维和职能，也不会监督停火协议的遵守情况。该部队指挥官为英国陆军中将汤姆·贝特曼，其总部预计将于今年从巴黎迁往伦敦。

英国国防部还表示，俄罗斯联邦——侵略国——通过入侵乌克兰，破坏了欧洲安全以及国际边界不可侵犯原则。

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