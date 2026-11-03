Wielka Brytania i Francja wspólnie poprowadzą w Polsce ćwiczenia wojskowe Koalicja, w których weźmie udział 2 800 żołnierzy z 11 państw. Manewry potrwają od 9 do 22 listopada i mają sprawdzić gotowość sojuszników do wspierania Ukrainy oraz odbudowy jej Sił Obrony po zakończeniu działań wojennych, informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Ćwiczenia będą pierwszymi dużymi manewrami Wielonarodowych Sił Ukraina (MNF-U), wojskowego skrzydła Koalicji Chętnych. Do tego ugrupowania należą państwa, które zobowiązały się wzmacniać wojskowe, gospodarcze i dyplomatyczne wsparcie dla Ukrainy.

Udział 11 państw

W Koalicja wezmą udział Belgia, Estonia, Francja, Niemcy, Litwa, Niderlandy, Polska, Hiszpania, Szwecja, Turcja i Wielka Brytania. Brytyjski kontyngent będzie liczył 300 żołnierzy. W szczególności żołnierze 7. Brygady Armii Brytyjskiej będą ćwiczyć logistyczne przemieszczanie personelu, sprzętu i zapasów.

W manewrach wezmą również udział myśliwce Typhoon Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii oraz samolot tankowania powietrznego Voyager. Myśliwce będą ćwiczyć scenariusze, w których mogłyby przyczyniać się do bezpieczeństwa komercyjnych lotów po otwarciu ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

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Zadania Wielonarodowych Sił Ukraina

Podczas ćwiczeń sprawdzane będą system dowodzenia i kontroli, współdziałanie elementów wielonarodowego formowania, a także jego zdolność do rozmieszczenia, ochrony i zabezpieczenia. Morski komponent MNF-U zostanie rozmieszczony przez siły tureckie w Stambule; będą one testować mechanizmy rozminowywania szlaków morskich, niezbędne do bezpiecznego powrotu żeglugi handlowej do ukraińskich portów.

Według brytyjskiego resortu obrony MNF-U będą mogły wejść do Ukrainy wyłącznie po zakończeniu działań wojennych i na wniosek ukraińskiego rządu. Formowanie nie będzie pełnić funkcji pokojowych ani kontrolować przestrzegania zawieszenia broni. Dowódcą sił jest brytyjski generał porucznik Tom Bateman, a ich kwatera główna ma w tym roku zostać przeniesiona z Paryża do Londynu.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło również, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, poprzez inwazję na Ukrainę podważyła bezpieczeństwo Europy oraz zasadę nienaruszalności granic międzynarodowych.

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