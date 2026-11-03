Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответила на кибератаку против системы воздушных тревог. По его словам, Россия, государство-агрессор, атаковала украинскую систему, после чего пользователи получали ложные предупреждения о якобы химической и ядерной угрозах.

В интервью PBS NewsHour Зеленский подтвердил, что Украина осуществила киберответ. Он назвал это реакцией на атаку против гражданского населения и заявил, что Россия ранее проводила кибератаки против банковской системы, пенсионных и социальных сервисов Украины.

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Удары по энергетическим объектам

Зеленский также объяснил возобновление украинских ударов по российским энергетическим объектам. По его словам, Киев соглашался не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы при условии, что Россия не будет наносить удары по украинской энергосистеме. Президент заявил, что российская сторона продолжила массированные атаки, которые вызвали значительные проблемы с электроснабжением, после чего Украина ответила.

Ограничения Starshield

Зеленский также сообщил, что несколько раз обращался к президенту США Дональду Трампу по поводу снятия ограничений на использование системы Starshield. По словам президента, это позволило бы Украине выявлять на территории России позиции пусковых установок баллистических ракет и наносить по ним точные удары для защиты гражданских лиц. Он добавил, что считает свои отношения с Трампом эмоциональными и призвал усиливать давление на российского лидера Владимира Путина.

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