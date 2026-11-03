Лукашенко порадовался, что из-за войны в Беларусь приехали почти 0,5 млн украинцев

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в страну прибыли почти 500 тысяч граждан Украины. По его словам, белорусские власти обеспечивают украинцев жильём, трудоустройством, медицинской помощью и возможностью получать образование.

В то же время озвученное Лукашенко количество украинцев в приведенной информации не подтверждается независимыми данными.

«С начала военных действий в страну прибыло почти полмиллиона граждан Украины. Мы приветствуем их. Слава Богу, ни одного заявления, ни одного случая, чтобы они здесь плохо себя вели», — сказал Лукашенко.

По его словам, украинцы, выехавшие из-за войны, были готовы жить в любых условиях, а Беларусь предоставляла им жилье наравне со своими гражданами. В частности, как утверждает Лукашенко, их расселяли в сельской местности, где существует потребность в рабочей силе.

Он также заявил, что украинские дети имеют доступ к детским садам и образованию, а взрослые — к трудоустройству и медицинским услугам.

Лукашенко призвал страны Евросоюза не относиться к мигрантам «как к животным» и «брать пример с белорусской политики» в отношении переселенцев.

Об этом он рассказал во время Минской международной конференции по евразийской безопасности.

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