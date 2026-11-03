Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko oświadczył, że od początku pełnej inwazji Rosji do kraju przybyło prawie 500 tysięcy obywateli Ukrainy. Według niego władze białoruskie zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie, zatrudnienie, opiekę medyczną oraz możliwość zdobycia wykształcenia.

Jednocześnie podana przez Łukaszenkę liczba Ukraińców nie została potwierdzona przez niezależne dane.

„Od początku działań wojennych do kraju przybyło prawie pół miliona obywateli Ukrainy. Witamy ich serdecznie. Dzięki Bogu, nie odnotowano ani jednej skargi, ani jednego przypadku, by zachowywali się tutaj niewłaściwie” – powiedział Łukaszenko.

Według niego Ukraińcy, którzy wyjechali z powodu wojny, byli gotowi żyć w każdych warunkach, a Białoruś zapewniała im zakwaterowanie na równi z własnymi obywatelami. Jak twierdzi Łukaszenko, w szczególności osiedlano ich na obszarach wiejskich, gdzie istnieje zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Stwierdził również, że ukraińskie dzieci mają dostęp do przedszkoli i edukacji, a dorośli – do zatrudnienia i opieki medycznej.

Łukaszenko wezwał kraje Unii Europejskiej, by nie traktowały migrantów „jak zwierzęta” i „brały przykład z białoruskiej polityki” wobec przesiedleńców.

Wypowiedział się na ten temat podczas Międzynarodowej Konferencji w Mińsku poświęconej bezpieczeństwu euroazjatyckiemu.

Łukaszenko stwierdził, że wojna na Ukrainie może zakończyć się w najbliższych miesiącach.

Łukaszenko oświadczył, kiedy Białoruś może przystąpić do wojny przeciwko Ukrainie.

Łukaszenko będzie wysyłał niedbałych pracowników wiejskich na prace wojskowo-wychowawcze.

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