Украина предложила РФ расширить режим тишины за пределы Олешко, и получила террористический удар — Зеленский

Украина обратилась к России с предложением продлить и расширить режим тишины после проведения гуманитарной миссии по эвакуации людей из Олешек. Однако в ответ страна-агрессор нанесла очередной массированный удар по украинской энергетике и обстреляла Комышуваху.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Глава государства сообщил, что во время ночной атаки враг применил крылатые и баллистические ракеты, а также сотни беспилотников против гражданской и энергетической инфраструктуры. Кроме того, уже вторые сутки продолжается спасательная операция в поселке Комышуваха Запорожской области, по которому оккупанты нанесли несколько ударов авиабомбами. В результате только одного из ударов погибли 33 человека, пятерых удалось спасти, а ещё более 50 человек могут находиться под завалами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эскалация воздушного террора стала прямым ответом Кремля на гуманитарные инициативы Украины, а обстрел Комышувахи является одним из самых кровавых преступлений этой войны.

Источник: Офис Президента Украины.

Ранее сообщалось, что в Комышувахе в Запорожской области уже 26 погибших от российского авиаудара.

В Комышувахе Запорожской области 27 человек числятся пропавшими без вести после российского удара, нанесённого в понедельник, 2 ноября.

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