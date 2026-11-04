Российская Федерация — государство-агрессор — ночью нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Удары пришлись по электростанциям и подстанциям от Одессы до Ровно, заявил президент Владимир Зеленский. Как сообщает The Japan Times, по данным украинских чиновников, атака вызвала отключения электроэнергии в Киеве и как минимум шести других регионах.

Отключения и повреждения энергетики

Крупнейшая частная энергогенерирующая компания Украины ДТЭК сообщила, что из-за российских ударов прекратили работу три из пяти ее теплоэлектростанций. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением в столице чрезвычайно сложной. По его словам, российские войска повреждают генерирующие мощности и линии электропередачи, а из-за повреждений объектов вблизи Киева в последние дни были введены аварийные отключения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль после встречи с западными послами заявил, что российские силы направили три беспилотника в сторону подстанции, необходимой для работы Хмельницкой атомной электростанции. По его оценке, это создает угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы.

В Днепре в результате атаки, по данным региональных властей, погибли два человека и около 20 получили ранения. Премьер-министр Сергей Корецкий также сообщил о поражении железнодорожной станции, пассажирских вагонов и локомотивов.

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Заявления перед переговорами в Абу-Даби

Зеленский заявил, что как минимум 33 человека погибли 3 ноября после двух российских ударов по школе, которую использовали для распределения гуманитарной помощи, в селе Комышуваха Запорожской области. По его словам, около 50 человек могли оставаться под завалами.

Атака произошла за неделю до запланированного на 10–11 ноября возобновления мирных переговоров при посредничестве США в Абу-Даби. На пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц назвал переговоры правильным шагом для прекращения боевых действий и заявил, что Европа должна быть частью этого процесса. Он также призвал Москву начать серьезные переговоры о прекращении огня и последующем мирном соглашении.

Министерство обороны России заявило, что его войска якобы атаковали энергетические объекты в нескольких регионах, которые поставляют электроэнергию военным предприятиям и украинским силам. Российские чиновники также заявили о пожаре на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле после украинской атаки.

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