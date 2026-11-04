Росія запустила по Україні 289 дронів і 76 ракет — The Japan Times

Російська Федерація — держава-агресор — уночі завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши 289 дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Удари припали по електростанціях і підстанціях від Одеси до Рівного, заявив президент Володимир Зеленський. Як повідомляє The Japan Times, за даними українських посадовців, атака спричинила відключення електроенергії в Києві та щонайменше шести інших регіонах.

Відключення та пошкодження енергетики

Найбільша приватна енергогенерувальна компанія України ДТЕК повідомила, що через російські удари припинили роботу три з п’яти її теплоелектростанцій. Мер Києва Віталій Кличко назвав ситуацію з електропостачанням у столиці надзвичайно складною. За його словами, російські війська пошкоджують генерувальні потужності та лінії передачі, а через пошкодження об’єктів поблизу Києва останніми днями запровадили аварійні відключення.

Міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі із західними послами заявив, що російські сили спрямували три безпілотники в бік підстанції, необхідної для роботи Хмельницької атомної електростанції. За його оцінкою, це створює загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи.

У Дніпрі внаслідок атаки, за даними регіональної влади, загинули двоє людей і близько 20 дістали поранення. Прем’єр-міністр Сергій Корецький також повідомив про ураження залізничної станції, пасажирських вагонів і локомотивів.

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Заяви перед переговорами в Абу-Дабі

Зеленський заявив, що щонайменше 33 людини загинули 3 листопада після двох російських ударів по школі, яку використовували для розподілу гуманітарної допомоги, в селі Комишуваха Запорізької області. За його словами, приблизно 50 людей могли залишатися під завалами.

Атака сталася за тиждень до запланованого на 10–11 листопада відновлення мирних переговорів за посередництва США в Абу-Дабі. На пресконференції в Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав переговори правильним кроком для припинення бойових дій і заявив, що Європа має бути частиною цього процесу. Він також закликав Москву розпочати серйозні переговори про припинення вогню та подальшу мирну угоду.

Міністерство оборони Росії заявило, що його війська нібито атакували енергетичні об’єкти в кількох регіонах, які постачають електроенергію військовим підприємствам та українським силам. Російські посадовці також заявили про пожежу на великому нафтопереробному заводі в Ярославлі після української атаки.

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