俄罗斯联邦——侵略国——夜间对乌克兰能源基础设施发动大规模袭击，使用了289架无人机、17枚弹道导弹和59枚巡航导弹。总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，袭击波及从敖德萨到罗夫诺的发电厂和变电站。据《日本时报》报道，乌克兰官员称，此次袭击导致基辅和至少其他六个地区停电。

停电与能源设施受损

乌克兰最大的私营发电公司DTEK表示，由于俄罗斯的袭击，其五座火电站中有三座停止运行。基辅市长维塔利·克利奇科称，首都的供电形势极其严峻。他表示，俄罗斯军队正在破坏发电能力和输电线路，因基辅附近设施受损，近几日已实施紧急停电。

能源部长杰尼斯·什梅加尔在与西方大使会晤后表示，俄罗斯军队将三架无人机指向一座维持赫梅利尼茨基核电站运行所必需的变电站。他认为，这不仅对乌克兰构成威胁，也危及整个欧洲的核安全。

据地区当局消息，第聂伯罗市在袭击中有两人死亡，约20人受伤。总理谢尔盖·科列茨基还报告称，一座火车站、客运车厢和机车遭到袭击。

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阿布扎比谈判前的声明

泽连斯基表示，11月3日，俄罗斯两次袭击扎波罗热州科梅舒瓦哈村一所用于分发人道援助的学校，造成至少33人死亡。据他所说，约50人可能仍被埋在废墟下。

此次袭击发生在原定于11月10日至11日在阿布扎比恢复由美国斡旋的和平谈判前一周。在柏林举行的新闻发布会上，德国总理弗里德里希·默茨称谈判是结束敌对行动的正确一步，并表示欧洲必须成为这一进程的一部分。他还呼吁莫斯科就停火及后续和平协议展开严肃谈判。

俄罗斯国防部表示，其部队据称袭击了多个地区的能源设施，这些设施向军工企业和乌克兰军队供应电力。俄罗斯官员还称，在乌克兰发动袭击后，雅罗斯拉夫尔的一家大型炼油厂发生火灾。

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