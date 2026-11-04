Federacja Rosyjska — państwo-agresor — przeprowadziła w nocy zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, używając 289 dronów, 17 rakiet balistycznych i 59 rakiet manewrujących. Uderzenia objęły elektrownie i podstacje od Odesy po Równe, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podaje The Japan Times, według ukraińskich urzędników atak spowodował przerwy w dostawach energii elektrycznej w Kijowie i co najmniej sześciu innych regionach.

Wyłączenia i uszkodzenia sektora energetycznego

DTEK, największa prywatna spółka wytwarzająca energię elektryczną na Ukrainie, poinformowała, że w wyniku rosyjskich uderzeń przestały działać trzy z pięciu jej elektrociepłowni. Mer Kijowa Witalij Kliczko określił sytuację z dostawami energii elektrycznej w stolicy jako niezwykle trudną. Według niego rosyjskie wojska uszkadzają moce wytwórcze i linie przesyłowe, a z powodu uszkodzeń obiektów w pobliżu Kijowa w ostatnich dniach wprowadzono awaryjne wyłączenia.

Minister energetyki Denys Szmyhal oświadczył po spotkaniu z zachodnimi ambasadorami, że rosyjskie siły skierowały trzy bezzałogowce w stronę podstacji niezbędnej do działania Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej. W jego ocenie stwarza to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla bezpieczeństwa jądrowego całej Europy.

W Dnieprze w wyniku ataku zginęły dwie osoby, a około 20 zostało rannych, według władz regionalnych. Premier Serhij Korecki poinformował również o trafieniu stacji kolejowej, wagonów pasażerskich i lokomotyw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia przed negocjacjami w Abu Zabi

Zełenski oświadczył, że co najmniej 33 osoby zginęły 3 listopada po dwóch rosyjskich uderzeniach w szkołę wykorzystywaną do dystrybucji pomocy humanitarnej we wsi Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim. Według niego pod gruzami mogło pozostawać około 50 osób.

Atak nastąpił na tydzień przed planowanym na 10–11 listopada wznowieniem pokojowych negocjacji w Abu Zabi, prowadzonych za pośrednictwem USA. Na konferencji prasowej w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał negocjacje właściwym krokiem na rzecz zakończenia działań wojennych i oświadczył, że Europa musi być częścią tego procesu. Wezwał również Moskwę do rozpoczęcia poważnych negocjacji w sprawie zawieszenia broni i późniejszego porozumienia pokojowego.

Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że jego wojska rzekomo zaatakowały obiekty energetyczne w kilku regionach, które dostarczają energię elektryczną przedsiębiorstwom wojskowym i ukraińskim siłom. Rosyjscy urzędnicy poinformowali również o pożarze w dużej rafinerii ropy naftowej w Jarosławiu po ukraińskim ataku.

Czytaj nas na