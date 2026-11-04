В Комышувасе из-под завалов извлекли тела 31 погибшего в результате российского авиаудара

В Комышувасе Запорожской области спасатели извлекли из-под завалов тела 31 человека, погибшего в результате российского авиаудара. Личности 12 погибших уже установлены.

По словам Федорова, в Комышувасе продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент 59 человек числятся пропавшими без вести.

«До сих пор без вести пропавшими считаются 59 человек. Часть из них, вероятно, будет опознана среди уже найденных. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться еще 38 человек», — отметил Иван Федоров.

Спасатели продолжают поисковые работы, ведь под обломками, по предварительным оценкам, могут находиться ещё 38 человек.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

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