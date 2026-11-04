W Komyshuwasi wydobyto spod gruzów ciała 31 ofiar śmiertelnych rosyjskiego nalotu

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 31 osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu. Tożsamość 12 ofiar została już ustalona.

Według Fiodorowa w Komyshuwasi trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Obecnie 59 osób uznaje się za zaginione.

„Jak dotąd za zaginionych uznaje się 59 osób. Część z nich zostanie prawdopodobnie zidentyfikowana wśród już odnalezionych. Według wstępnych szacunków pod gruzami może pozostawać jeszcze 38 osób” – zaznaczył Iwan Fedorow.

Ratownicy kontynuują prace poszukiwawcze, ponieważ według wstępnych szacunków pod gruzami może znajdować się jeszcze 38 osób.

Informację tę przekazał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie tarnopolskim 4 listopada uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej.

Wcześniej rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na obiekt energetyczny w obwodzie tarnopolskim.

W obwodzie tarnopolskim wzrosła liczba ofiar ataku drona.

Wcześniej informowaliśmy, że w obwodzie tarnopolskim w wyniku ataku rosyjskiego drona ranne zostały dwoje dzieci.

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