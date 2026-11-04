Россия атаковала торговый центр в Одессе, вспыхнул пожар

Российские войска обстреляли торговый центр в Одессе, в результате чего возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

«Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 310 ударных беспилотников, в том числе 81 реактивный. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 272 вражеских БПЛА, еще более 20 оставались в воздухе.

В Воздушных силах отметили, что боевые действия продолжались и после обнародования предварительных результатов.

Также Генштаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 4 ноября.

Россия потеряла 138 тяжелых огнеметных систем с начала полномасштабной войны.

Украинские военные в октябре нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.

ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

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