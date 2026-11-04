Rosja zaatakowała centrum handlowe w Odessie, wybuchł pożar
Rosyjskie wojska zaatakowały centrum handlowe w Odessie, co spowodowało wybuch pożaru. Służby ratownicze szybko ugasiły pożar i zapobiegły jego rozprzestrzenianiu się.
„Pomimo powtarzających się sygnałów alarmu powietrznego ratownicy szybko ugaszili pożar i zapobiegli rozprzestrzenianiu się ognia na większy obszar” – czytamy w komunikacie.
Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.
Poinformowała o tym służba prasowa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
W nocy z 3 na 4 listopada Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 310 dronów bojowych, w tym 81 odrzutowych. Stan na godz. 08:00 siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 272 wrogie bezzałogowe statki powietrzne, a ponad 20 pozostawało w powietrzu.
Siły Powietrzne zaznaczyły, że działania bojowe trwały również po opublikowaniu wstępnych wyników.
Również Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii RF na dzień 4 listopada.
Od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła 138 ciężkich systemów miotających ogień.
W październiku ukraińskie siły zbrojne uderzyły w co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.
Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły na kombinat „Kamenski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.
Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi i statków.