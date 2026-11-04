Rosyjskie wojska zaatakowały centrum handlowe w Odessie, co spowodowało wybuch pożaru. Służby ratownicze szybko ugasiły pożar i zapobiegły jego rozprzestrzenianiu się.

„Pomimo powtarzających się sygnałów alarmu powietrznego ratownicy szybko ugaszili pożar i zapobiegli rozprzestrzenianiu się ognia na większy obszar” – czytamy w komunikacie.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Poinformowała o tym służba prasowa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

W nocy z 3 na 4 listopada Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 310 dronów bojowych, w tym 81 odrzutowych. Stan na godz. 08:00 siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 272 wrogie bezzałogowe statki powietrzne, a ponad 20 pozostawało w powietrzu.

Siły Powietrzne zaznaczyły, że działania bojowe trwały również po opublikowaniu wstępnych wyników.

Również Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii RF na dzień 4 listopada.

Od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła 138 ciężkich systemów miotających ogień.

W październiku ukraińskie siły zbrojne uderzyły w co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły na kombinat „Kamenski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi i statków.

Czytaj nas na