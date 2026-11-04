Rosja zaatakowała przedsiębiorstwo cywilne w obwodzie charkowskim, wybuchł pożar

4 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak dwoma dronami na cywilne przedsiębiorstwo w Złotopolu w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zniszczono część produkcji, uszkodzono sprzęt produkcyjny i pomieszczenia magazynowe, a także wybuchł rozległy pożar.

„Dzisiaj rosyjskie siły terrorystyczne po raz kolejny zaatakowały społeczność, przeprowadzając atak dwoma bezzałogowymi statkami powietrznymi nieznanego typu na cywilne przedsiębiorstwo. W wyniku wrogiego ataku przedsiębiorstwo poniosło znaczne zniszczenia” – czytamy w komunikacie.

Według informacji Mykoły Baksheeva uszkodzeniu uległy magazyny z gotową produkcją, sprzęt produkcyjny oraz znaczna ilość artykułów spożywczych.

„Po trafieniu na terenie magazynów wybuchł rozległy pożar. Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej przeprowadzili działania mające na celu jego ugaszenie. Uszkodzeniu uległy również sąsiednie budynki produkcyjne i gospodarcze przedsiębiorstwa” — powiedział burmistrz.

Według wstępnych danych nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych w wyniku rosyjskiego ataku.

Informację tę przekazał burmistrz Zlatopola Mykoła Baksheev na Telegramie.

Przypomnijmy, że 4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły dwa ataki na Wilniansk w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a w wielopiętrowym budynku mieszkalnym wybuchł pożar.

Wcześniej Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie.

Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

W Żytomierzu po rosyjskim ataku doszło do masowej przerwy w dostawie prądu; tworzone są punkty odporności.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

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