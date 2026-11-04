Россия атаковала гражданское предприятие в Харьковской области, вспыхнул пожар

4 ноября российские войска нанесли удар с помощью двух беспилотников по гражданскому предприятию в Златополе Харьковской области. В результате атаки была уничтожена часть продукции, повреждено производственное оборудование и складские помещения, возник крупный пожар.

«Сегодня российские террористические войска в очередной раз атаковали населённый пункт, нанеся удар двумя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа по гражданскому предприятию. В результате вражеской атаки предприятие понесло значительные разрушения», — говорится в сообщении.

По информации Николая Бакшеева, повреждены складские помещения с готовой продукцией, производственное оборудование и значительное количество продуктов питания.

«После попадания на территории складских помещений возник масштабный пожар. Спасатели ГСЧС провели работы по его ликвидации. Также повреждения получили смежные производственные и хозяйственные здания предприятия», — рассказал городской голова.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате российской атаки нет.

Об этом сообщил мэр Златополя Николай Бакшеев в Telegram.

Напомним, 4 ноября российские войска нанесли два удара по Вольнянску Запорожской области. В результате атаки погибли два человека, в многоэтажном жилом доме возник пожар.

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